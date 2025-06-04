Egemen Korkmaz: 'Temel Problem Oyuncuların Aldığı Süreler'

Egemen Korkmaz: 'Temel Problem Oyuncuların Aldığı Süreler'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Karadağ ile oynanacak maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncuların az oyun süresi aldığını vurgulayan Korkmaz, 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılma hedeflerini dile getirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımda yer alan oyuncuların az süre aldığını belirtti.

Egemen Korkmaz, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımın hemen hemen her kategorisinde yer aldığını belirten Korkmaz, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti." ifadelerini kullandı.

"Temel problem, oyuncuların aldığı süreler"

Ümit Milli Takım'ın başına geçerken sürecin çok hızlı ilerlediğini dile getiren 42 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun, milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz."

Her zaman bir hedef doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Korkmaz, "Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. Benim için 2 senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım." diye konuştu.

Her teknik adamın bir tarzı olduğunu aktaran Korkmaz, "Şu zamanda oyuncuların yapıları değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor. Biz de oyuncuları ikna etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı

Sergen'den transfer itirafı: Alex'i gözüm tutmamıştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.