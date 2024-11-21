Üye Girişi
Haberler

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan Altın ve Gümüşle Döndü

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan Altın ve Gümüşle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımları, Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu olurken, Kadın Milli Takımı gümüş madalya kazandı.

Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında görev yapan sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan altın ve gümüş madalyalarla döndüler.

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, 7'si erkek, 8'i kadın sporcu olmak üzere toplam 15 milli sporcusuyla, Türkiye U21 Erkek ve Kadın Milli Takımlarında yer alıyor. Ege'li sporcular, CMAS 13. Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Spor Kulübünün, Sualtı Ragbisi Erkek ve Kadın Milli Takımlarında mücadele eden başarılı sporcuları ay-yıldızlı formayla Yunanistan'ın başkenti Atina'da Ege Üniversitesi rüzgarı estirdiler. Türkiye U21 Sualtı Ragbisi Erkek Milli Takımı nefes kesen final mücadelesinde güçlü rakibi Norveç'i 4-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Kadın Milli Takımı ise yine Norveç karşısında altın madalya için mücadele etti. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybeden milliler, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan; tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz; başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme olmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıların altında bugüne kadar yaptığımız yapısal düzenlemeler ve hayata geçirdiğimiz projelerin katkısı bulunuyor. Ege Üniversitesi Su Altı Ragbisi Takımı olarak ülkemizi temsil eden başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonada, Ay- yıldızlı forma ile de mücadele eden 15 sporcumuz ile yer aldık. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülkemiz sporuna nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.