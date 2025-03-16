2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TAYFUR VE ROMULO'DAN KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Tayfur Bingöl, 65. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı ve Eyüpspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 70'i gösterirken Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı ve Romulo, 71. dakikadada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

EYÜPSPOR'A 2 KIRMIZI: TAYFUR 2 SANİYEDE ATILDI

74. dakikada ise Tayfur Bingöl, faul olduğunu düşündüğü pozisyon gerekçesiyle hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Karttan sonra hakem Yasin Kol'un göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla ihraç edildi. Öte yandan itirazlarına devam eden Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da kırmızı kart gördü.

3 İSİM SARI KART CEZALISI

Öte yandan Göztepe'de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Eyüpspor'da sarı kart gören Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galibiyet hasreti 7 maça yükselen Göztepe, 37 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. Son 6 karşılaşmadan sadece 1'ini kazanabilen Eyüpspor ise 44 puanla 5. sırada konumlandı. İzmir ekibi, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi ise Başakşehir'i ağırlayacak.