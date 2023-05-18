Efsaneler bir bir gidiyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı
Spor Haberleri
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden Rafael Nadal, 2024 yılında spor kariyerini noktalayacağını açıkladı.
İspanyol raket Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'ta yer alamayacağını açıkladı. Yaşayan efsane, 2004'ten sonra ilk kez Fransa'daki turnuvada boy gösteremeyecek.
"SON YILIM"
Nadal, "Vücudum hazır olduğunda geri döneceğim. Belki yıl sonunda, Davis Kupası'nda. 2024, sporcu olarak son yılım olacak"açıklamasında bulundu.
BİR EFSANE DAHA GİDİYOR
Sporseverler, Roger Federer'in emeklilik kararının ardından Nadal'ın yaptığı bu açıklamayla büyük üzüntü yaşadı.