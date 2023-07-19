Efeler 09 Spor, Uğur Çetinkaya ile Yola Devam Ediyor

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geçen sezon başında Aydın Yıldızspor'dan transfer ettiği genç ve başarılı orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile yola devam edecek.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde geçen sezon başında Aydın Yıldızspor'dan transfer ettiği genç ve başarılı orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile yola devam edecek.

Futbola İncirliova Belediyespor'da başlayan ve gelişimini Aydın Yıldızspor'da sürdüren 21 yaşındaki başarılı oyuncu, Efeler 09 Spor Kulübü'ne katılmasının ardından yeşil-beyazlı formasıyla geçen sezon süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Teknik Direktörü Veyis Kanber'in son haftalarda vazgeçilmezi haline gelmişti.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 2 ve Lig'de 18 maçta görev yapan Uğur Çetinkaya, 3 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle ligin ikinci yarısında üst liglerdeki birçok büyük kulüplerin de dikkatini çeken Aydınlı futbolcu, yeni sezonda tekrardan yeşil beyazlı formayı terletecek.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Takımımızın genç yıldızı Uğur Çetinkaya'ya Efe armamız altında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN