Efeler 09 Spor, Ömer Turan ile Yola Devam Ediyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 Spor, geçen sezon İskenderunspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Ömer Turan ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 Spor, geçen sezon İskenderunspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Ömer Turan ile yola devam etme kararı aldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Efeler 09 SFK, geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeşil beyazlı formayı terleten Ömer Turan'ı yeniden renklerine bağladı. Futbola Altınordu altyapısında başlayan Ömer Turan, sırasıyla Altay U19 ve U21 Takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor A.Ş.'de forma giydi. İki sezon önce İskenderunspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Turan, geçtiğimiz sezon da Efeler 09 SFK'da Play-Off yarı finalinde mücadele etti.

Efeler 09 SFK tarafından yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı terletecek olan Ömer Turan'a tekrardan hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN