Edson Alvarez, taraftardan gelen tepki sonrası profilindeki o ifadeyi kaldırdı

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez'in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

PROFİLİNDEKİ 'ASLAN' EMOJİSİNE TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, transferinin ardından Edson Alvarez'in sosyal medya hesabında bulunan 'Aslan' emojisine büyük tepki gösterdi ve çok sayıda mesaj atarak kaldırmasını istedi.

ASLAN YERİNE 'NİNJA' EMOJİSİ EKLEDİ

Bu tepkiler üzerine, Meksikalı oyuncunun emojiyi kaldırdığı ve yerine 'Ninja' emojisi eklediği gözlemlendi.