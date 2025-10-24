Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı konuk ettiği maçta Edson Alvarez, Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss'un sert müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bilal El Khannous sarı kart görürken maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Alvarez'in bacaklarının yaralı ve kanlar içinde olduğu görüldü. Taraftarlar hakemin kararına büyük tepki gösterirken, birçok yorumda pozisyonun "net kırmızı kart" olduğunu savundu.
- Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Edson Alvarez, Bilal El Khannouss'un müdahalesiyle yaralandı.
- Hakem Jakob Kehlet, Bilal El Khannouss'a sarı kart gösterdi.
- VAR hakemi Jonas Hansen, pozisyonu inceleyip müdahale etmedi.
- Edson Alvarez'in bacakları maç sonrası yaralı ve kanlı görüntülendi.
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Stuttgart'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşanan pozisyon, hem tribünlerde hem sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
FENERBAHÇE PENALTI VE KIRMIZI KART BEKLEDİ
Maçın 20. dakikasında Fenerbahçeli Edson Alvarez, Stuttgartlı futbolcu Bilal El Khannouss'un sert müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-lacivertli futbolcular, rakip oyuncunun doğrudan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.
İşte o pozisyon;
HAKEMDEN SADECE SARI KART
Karşılaşmanın Danimarkalı hakemi Jakob Kehlet, uzun süren itirazlara rağmen El Khannouss'a sadece sarı kart gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun VAR tarafından incelenmesini bekledi ancak VAR hakemi Jonas Hansen'den herhangi bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.
ALVAREZ'İN BACAKLARI KANLAR İÇİNDE
Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Edson Alvarez'in bacaklarının yaralı ve kanlar içinde olduğu görüldü. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada hakemin kararına büyük tepki gösterirken, birçok yorumda pozisyonun "net kırmızı kartlık" olduğu vurgulandı.