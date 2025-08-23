Edson Alvarez: Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp

Güncelleme:
Fenerbahçe, Meksikalı milli futbolcu Edson Alvarez'in satın alma opsiyonuyla birlikte West Ham United kulübünden kiraladığını duyurdu. Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin düşündüğünden çok daha büyük bir kulüp olduğunu belirtti ve taraftarın ilgisinden övgüyle bahsetti.

'NİCE ZAFERLER VE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ'

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez'in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor; Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'FENERBAHÇE DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KULÜP'

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Edson Alvarez, Fenerbahçe'nin düşündüğünden çok daha büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Meksikalı oyuncu, taraftarın ve kulübün ilgisinden övgüyle söz ederek, "Öncelikle teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarları Meksikalılara benzeten Alvarez, "Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100'ümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
