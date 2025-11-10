Haberler

Edirnespor'un Futbolcuları Bahis Soruşturmasında Disipline Sevk Edildi
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Edirnespor'dan bazı futbolcuların bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edildiğini açıkladı. Disiplin işlemleri 10 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) profesyonel liglerde yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında Edirnespor'dan da bazı futbolcuların disipline sevk edildiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor Futbol Takımı'ndan Can Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı ve Efe Yüceer hakkında işlem başlatıldı.

Bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
