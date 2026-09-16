Haberler

Edirneli pehlivanlar Romanya'da güreşecek

Edirneli pehlivanlar Romanya'da güreşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Başkent Bükreş'te yapılacak 11. Uluslararası Türk-Tatar Kara Ulus Kurultayı ve Geleneksel Sporlar Dünya Kupası'nda 4 güreşçi mücadele edecek

Edirneli güreşçiler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek 11. Uluslararası Türk- Tatar Kara Ulus Kurultayı ve Geleneksel Sporlar Dünya Kupası'na katılacak.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirneli güreşçilerin Bükreş'teki organizasyona davet edildiğini söyledi.

Sporcuların, 25-26 Eylül'deki aba güreşi ve karakucak güreşlerine katılacağını belirten Delen, güreş yapacak 4 pehlivanın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Hedeflerinin madalya olduğunu ifade eden Delen, "Hedefimiz hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Sayın Valimiz Yunus Sezer'e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Şahi Spor Kulübü sporcusu Bayram Gümüşdağ ise hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde aba güreşi yaptığını anlatan Gümüşdağ, "Katıldığım müsabakalarda derece elde ettim. Romanya'da da hedefim hem Türkiye hem Edirne adına birinci olmak." diye konuştu.

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübünden Furkan Duru da minder güreşi ve yağlı güreşin ardından aba güreşi ile tanışacağını söyledi.

Hazırlıkların iki haftadır sürdüğünü dile getiren Duru, Bükreş'te altın madalyayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü
Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama

Dosya 18 yıl sonra açıldı! Çok sayıda tutuklama var
Ronaldo'nun takımı dağıldı! 90 dakika sahada kaldığı maçta hezimeti yaşadı

Eski halinden eser yok! Ronaldo'nun takımı fena dağıldı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den serbest vuruştan enfes gol
Brad Pitt tribünde aşka geldi! 29 yaş küçük sevgilisiyle öpücüklere boğuldu

Tribünde aşka geldi! Kimseye aldırış etmediler