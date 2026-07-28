Edirneli Minik Güreşçilere Kahraman Gibi Karşılama

Ankara'da 16-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 13 yaş altı kadınlar kategorisinde büyük başarıya imza atarak takım halinde şampiyon olan güreşçiler, davul zurna eşliğinde ve meşalelerle karşılandı.

Ankara'da 16-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan Edirneli sporcular, kente büyük bir gurur yaşattı. 81 ilden 10 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 22 madalya kazanan Edirne kafilesi, 13 yaş kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyon sporcular, Edirne'ye dönüşlerinde Mimar Sinan Spor Salonu bahçesinde düzenlenen törenle adeta kahraman gibi karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen karşılamada, aileler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları alkışlar eşliğinde karşıladı. Karşılama töreninde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayan Edirne ekibi ayrıca 3 Türkiye beşinciliği elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Alınan sonuçlarla takım klasmanında zirveye çıkan minik güreşçiler, Edirne spor tarihine önemli bir başarı daha ekledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, karşılamaya katılan herkese teşekkür etti. 22 madalya kazandıklarını ve 11 final müsabakası oynandığını belirten Doğu Delen, Son iki yılda Edirne'de önemli başarılara imza attıklarının altını çizdi.

Elde edilen başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kafile Başkanı ve Güreş Antrenörü Habil Kara, "U13 kadınlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olduk ve toplam 22 madalya kazandık. Bu güzel başarıda emeği olan tüm antrenörlerimize, destek veren kurumlarımıza ve bizleri böylesine coşkuyla karşılayan Edirne halkına teşekkür ediyorum. Böyle bir karşılama beklemiyorduk, bu ilgi bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı