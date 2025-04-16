Edirne'de Su Sporları Turizmi Gelişiyor

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kurulan olimpik kürek parkuru ve tesisleşme hamlesiyle gelişmeye başlayan su sporları turizmi kent turizmine yeni bir alternatif sundu.

Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin geçtiği Edirne'de, su sporlarının gelişmesi için başlatılan çalışmalar karşılık görmeye başladı.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün son yıllarda yaptığı çalışmalar su sporlarını yeni bir boyuta taşıdı.

Edirne Valiliği, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru, Meriç Nehri ulusal ve uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapmaya başladı.

Kürek sporu etrafında gelişmeye başlayan su sporları turizmi kentin bu alandaki potansiyelinin gelişmesine katkı verdi.

Yılın farklı aylarında yapılan geniş katılımlı organizasyonlar, binlerce sporcu ve su sporlarına ilgi duyan turistin kente gelmesini sağladı.

"Meriç Nehri bir su sporları merkezi oldu"

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, AA muhabirine Meriç Nehri'nin Türkiye'nin önde gelen su sporları merkezi olduğunu söyledi.

Kentte su sporlarının gelişmesi için yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu belirten İba, "2019 yılında TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün kurulmasıyla çalışmalara başladık. O dönemde kuraklıktan dolayı adacıklar vardı ve kimse burada su sporları yapılacağına inanmamıştı. Mücadelemizin sonunda devletimizin de desteğiyle 6 yılın sonunda Türkiye'nin en önemli su sporları merkezine kavuşmuş durumdayız." diye konuştu.

İba, kürek otoriteleri tarafından büyük beğeni toplayan Meriç Parkuru'nun büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Edirne'de geçen yıl Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası düzenlendiğini anlatan İba, "Bu yıl da 6 büyük yarış yapılacak. Sadece bu yarışlardan dolayı binlerce kişi kentimize geliyor." diye konuştu.

Su sporları etkinliklerinin turizm hareketliliği oluşturduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Turizm denildiğinde akla hemen büyük oteller gelmemeli. Edirne'de önemli bir kültür turizmi var. Bunun yanında su sporları turizmi de gelişmeye başladı. Meriç Nehri bir su sporları merkezi oldu.

Sadece kürek branşıyla değil önümüzdeki dönemde farklı branşlarda da etkinlikler yapılmaya başlayacak. Hiçbir yerde şehre bu kadar yakın bir parkur bulamazsınız. 5 dakikada şehir merkezinden parkura gelebiliyorsunuz. Binlerce insanın kente gelmesi ekonomik katkı açısından önemli."

Su sporları turizmi gelişiyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentte su sporları turizminin geliştiğini belirtti.

Nehirlerin turizme kazandırıldığını aktaran Soytürk, "Meriç Nehri'nde 2 yıldır çok önemli uluslararası kürek etkinlikleri yapılıyor. Su sporları turizmi bizim turizm çeşitliliğimizden biri oldu. Turizm çeşitliliğini 12 aya yaymak için su sporları turizmi önemli bir alternatif oluşturdu. Turizm sektörü daha nitelikli bir hizmet ortaya koymak için çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda ulusal ve uluslararası şampiyonaların yapıldığını belirten Soytürk, bu organizasyonlara binlerce sporcu ve sporseverin katıldığını dile getirdi.

Soytürk, Meriç Nehri'nde kancabaş tipi saltanat kayıkları gezi turlarının da turistler tarafından ilgi gördüğünü vurguladı.

"Güçlü bir tanıtım oluyor"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da üç nehrin birleştiği Edirne'de son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Meriç Nehri'nde doğal bir parkur oluşturulduğunu anımsatan Bacıoğlu, "Kürek organizasyonları ciddi bir turizm çeşitliliği oluşturdu. Binlerce sporcu yarışmak için gelirken seyir amaçlı çok sayıda turist de Edirne'yi ziyaret ediyor. Sosyal medyanın güçlü etkisiyle büyük bir tanıtım etkinliği oluyor." diye konuştu.