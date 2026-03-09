Edirne'de şehit polis Nefize Çetin Özsoy anısına güreş şampiyonası düzenlendi

Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy anısına güreş şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) İl Temsilciliğince Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, minik ve genç kadınlar kategorilerinde 50 güreşçi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan TGF İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Nefize Çetin Özsoy'un, meslek hayatı boyunca Türk kadınının aklını, cesaretini ve zekasını gösterdiğini söyledi.

Özsoy'un Mardin'de çatışmada şehit olmadan önce İstanbul'da görevliyken bir canlı bombayı etkisiz hale getirdiğini anımsatan Delen, "Kendisi Türk kadınına örnek bir şahsiyettir. Mertebelerin en büyüğüyle Rabbim şereflendirmiş, şehadeti nasip etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonayı izleyen şehidin annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin'in zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Minik ve genç kadınlar kategorilerinde 50 güreşçinin mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Şampiyonayı Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve emniyet mensupları, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir de izledi.

Nefize Çetin Özsoy, Mardin'in Midyat ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda şehit olmuştu.