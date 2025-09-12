Edirne'de Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nde Yıldıray Pala Başpehlivan Oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Serdar Yıldırım'ı yenen Yıldıray Pala oldu.

24. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına düzenlenen organizasyon, festival alanındaki güreş sahasında gerçekleştirildi.

Güreşlerde başpehlivan boyunda 24 olmak üzere toplam 400 pehlivan mücadele etti.

Pehlivanlar, hakemler ve cazgırların Türk bayrağı eşliğindeki geçişi, seyirciler ve protokol tarafından alkışlandı.

Başpehlivanlık boyunda rakiplerini yenerek finale kalan Serdar Yıldırım ile Yıldıray Pala şampiyonluk için güreşti. Rakibinin sırtını yere getiren Yıldıray Pala, Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Yıldıray Pala'ya kupasını ve altın kemerini Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe verdi.

Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.