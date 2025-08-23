Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası İkinci Gün Yarışları Tamamlandı

Edirne'deki Meriç Nehri'nde yapılan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon dün eleme yarışlarıyla başladı. Yarışların ikinci gününde sporcular bitiş çizgisine ilk sırada girmek için mücadele etti.

Şampiyonaya, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde kürek çeken sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.