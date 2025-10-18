Edirne'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Başladı
Edirne'de düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'nde yaklaşık 300 sporcu ile başladı. Yarışların ilk gününde sporcular, 2000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında mücadele etti. Final yarışları yarın gerçekleştirilecek.
Edirne'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenen yarışlarda tekneler suya indi.
Yarışlara yaklaşık 300'e yakın sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde sporcular, 2000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında mücadele ediyor.
Final yarışları ise yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Spor