Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı

Edin Visca, Trabzonspor ile Sözleşmesini Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Visca, artık kendisini Trabzonlu hissettiğini ve takımdaki genç oyunculara yardımcı olma görevini üstleneceğini belirtti.

Trabzonspor, Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Visca, "İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek" dedi.

Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu Edin Visca'nın sözleşmesini uzattı. Bordo-mavililer, 34 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık yeni mukavele imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Edin Visca, yalnızca üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda harika bir karakter. Kendisine Trabzonspor ailesi ve Trabzon şehri olarak büyük bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Kendisiyle, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın talimatları doğrultusunda, önümüzdeki dönem için bir sözleşme görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşme son derece hızlı ve samimi bir şekilde sonuçlandı. Daha birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, 'Artık Trabzonluyum ve buna göre davranacağım' sözünü vermişti. Bu sözünü de görüşmemiz sırasında anında yerine getirdi. Sadece 30 saniye içinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık ve yeni sözleşmemizi imzaladık" dedi.

Edin Visca'nın, Trabzonspor için sadece sahada değil, saha dışında da çok değerli bir isim olduğunun altını çizen Kafkas, "Kendisi iyi bir aile babası, harika bir takım arkadaşı ve takımımızın adeta bir ağabeyi. Takımdaki genç oyuncularımız da ona 'Edin Ağabey' diye hitap ediyor ve bu durum onun karakterine duyulan saygıyı yansıtıyor. Birlikte çok güzel bir şampiyonluk yaşadık ve takım arkadaşlarıyla birlikte o başarıda büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olacağına yürekten inanıyorum. Kendisiyle yola devam ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Visca: "Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek"

Başkan Ertuğrul Doğan'a ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Visca ise, "Asbaşkanımızın da söylediği gibi, sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Birkaç gün önce de ifade ettiğim gibi bu şehrin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor ve bunu yürekten hissediyorum. Bundan sonra sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağım. Takım arkadaşlarıma, genç kardeşlerime ve yeni gelen oyunculara Trabzon'un ruhunu, bu şehrin anlamını anlatmak ve onlara yardımcı olmak benim görevim olacak. İnşallah hep birlikte çok güzel günler göreceğiz, yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Visca'yı izleyecek" diye konuştu.

İmza töreninin ardından bordo-mavili kulüpte 100. resmi maçına çıkan Visca'ya 100 numaralı çubuklu forma hediye edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Meşhur bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

Tanju Özcan'dan canlı yayında gündem olacak sözler!
img

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.