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Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti

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Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Öte yandan Boşnak futbolcu, 2010-2011'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavili takımda Ozan Tufan'ın golünde asist yapan Edin Visca'nın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.

100 MAÇ, 100 GOL, 100 ASİST

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010-20111'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

2021-22 sezonunun devre arasında RAMS Başakşehir'den 4.3 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bordo-mavili formayla bugüne kadar 100 maçta forma giyerken 19 gol attı ve 30 asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Visca, Trabzonspor'da Süper Lig ve Süper Kupa zaferleri yaşadı.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

2010-2011 sezonuyla birlikte Türkiye'ye adım atan Edin Visca, Zeljeznicar'dan 400 bin euroya RAMS Başakşehir'e imza atmıştı. O zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Visca, 10 sezonu aşan Başakşehir kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu da elde etti. Turuncu-lacivertli takımla 298 karşılaşma çıkan tecrübeli yıldız, 110 gol ve 118 asist yaptı.

Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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