Edin Visca'nın Sakatlığı Sonrası Başarılı Operasyon

Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması ile operasyon geçirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, Visca'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

TRABZONSPOR'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması yaşayan Edin Visca, operasyon geçirdi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı bir operasyon geçiren Edin Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor'un Bosnalı yıldızı Edin Visca, RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sol fibula kemiğinde kırık ve çoklu bağ yaralanması yaşayan Edin Visca, operasyon geçirdi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Visca'nın durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsor hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN DOĞAN'DAN VİSCA'YA ZİYARET

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, RAMS Başakşehir FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından başarılı bir operasyon geçiren bordo-mavili futbolcu Edin Visca'yı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlık ekibinden Visca'nın tedavi ve rehabilitasyon sürecine ilişkin detaylı bilgi alan başkan Doğan, bordo-mavili futbolcunun yanında olduklarını ifade etti. Edin Visca ise destek ve ziyaretinden dolayı başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederek, en kısa zamanda sahalara dönmek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
