Edin Dzeko Fenerbahçe'den Ayrıldığını Açıkladı

Edin Dzeko Fenerbahçe'den Ayrıldığını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, kulüpten ayrıldığını duyurdu. Dzeko, sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşarak, Fenerbahçe'ye ve destekçilerine teşekkür etti. Kulüp de Dzeko'ya veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün sahne arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar. Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım."

Fenerbahçe: "Sen her zaman kalbimizde olacaksın"

Fenerbahçe Kulübü de Dzeko'ya sosyal medya hesabından veda ederek, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubendi takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Bakan Şimşek, ekonomi ve finans konusunda tartışılması gereken yeni konuya dikkat çekti

Bakan Şimşek ilk kez buna dikkat çekti
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.