Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarlar, noel izni alarak takımdan ayrılan ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Ederson'a ve eşi Lais Moraes'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ederson'un eşi Lais Moraes, kendilerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarlarına yanıt verdi.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 yenildi.
  • Fenerbahçe taraftarları, noel izni alan Ederson ve eşine sosyal medyada tepki gösterdi.
  • Ederson'un eşi Lais Moraes, taraftarlardan saygı istediğini ve Instagram hesabının eşinin profesyonel hayatından ayrı olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

EDERSON NOEL İZNİ ALDI

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Ederson ile Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, noel izni alarak ülkeden ayrıldı.

MAÇ KAYBEDİLİNCE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, noel izni alması nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Ederson ve eşi Lais Moraes'e sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Alınan yenilgi sonrası taraftarların yıldız isim için 'Türkiye'ye dönmeyin' dediği görüldü.

EŞİNDEN TARAFTARLARA TEPKİ

Ederson'un eşi Lais Moraes, kendilerine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarlarına yanıt verdi. Brezilyalı isim, taraftarlara tek tek yanıt vererek, 'Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım. Beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.' yorumunda bulundu.

İcardininin eski karısının haberini yaparken boy boy açık resimlerini paylaşıyordunuz ne oldu birden edepmi geldi aklınıza

bu haberle. yorumunun. cok farklı

