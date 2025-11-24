Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği mücadelede gözler sadece atılan gollerde değil, Brezilyalı kaleci Ederson'un ilginç istatistiğinde de çevrildi. Başarılı file bekçisi, tam 3 yıl 3 ay sonra ilk kez bir frikik golüne engel olamadı.

RİZE MAÇINDA SERİ BOZULDU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Rizespor'un golünü kaydeden Qazim Laçi, Ederson'un uzun süredir devam eden frikikten gol yememe serisini sonlandırdı. Laçi'nin ceza yayı yakınından gönderdiği sert şut, Brezilyalı kalecinin tüm çabasına rağmen ağlarla buluştu.

SON FRİKİK GOLÜ 2022'DE

Ederson, en son 2022 yılında Newcastle ile oynanan karşılaşmada Kieran Trippier'in kullandığı frikikte gol yemişti. O tarihten bu yana hiçbir duran top golüne izin vermeyen tecrübeli eldiven, üç yılı aşkın süredir devam eden bu istatistiğini Çaykur Rizespor maçında kaybetti.

İşte o gol;

Görüntü; beIN SPORTS

Görüntü; beIN SPORTS