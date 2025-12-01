Ecrin İzla Altun: Atıcılıkta İki Kez Türkiye Şampiyonu Olmanın Gururu

Antrenör ve milli sporcu anne ve babası ile Türkiye ve Avrupa'da birçok rekor kıran ablasını örnek alarak atıcılığa başlayan 11 yaşındaki Ecrin İzla Altun, 2 kez Türkiye şampiyonluğunun ardından bu branşta yeni başarılara odaklandı.

Ecrin İzla, 2 yıl önce, atıcılıkta antrenör ve milli sporcu olan annesi Nedret ve babası Hakan ile Türkiye rekorunu 20, Avrupa rekorunu da 3 kez kırarak "rekortmen kız" olarak anılan ablası Elif Berfin Altun'u örnek alarak bu branşa yöneldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda anne ve babasının antrenörlüğünde, ablasının desteğiyle eğitimlere başlayan Ecrin İzla, geçen yıl mart ayında Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda "minik kadınlar" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ecrin İzla bu yıl da nisan ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen "10 Metre Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası"nda yine "minik kadınlar" kategorisinde Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Farklı yarışmalarda da dereceler elde eden ve idmanlarını aksatmadan sürdüren Ecrin İzla, milli takıma seçilip rol model olarak gördüğü ablası ile yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

"Başarılı bir atıcı olmak, ailemin izinden gitmek istiyorum"

Ecrin İzla, AA muhabirine, ailesinden gördüğü atıcılık sporuna yaklaşık 2 yıl önce başladığını, art arda iki yıl Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başarılı bir atıcı olmak için idmanları aksatmadığını ifade eden Ecrin İzla, "Birinci hedefim, Türkiye rekorunu kırmak. 13 yaşına geldiğimde de milli takıma seçilip yurt dışında, Avrupa müsabakalarında derece elde etmek. Ablamı örnek alıyorum. Atışlarda yaptığım hataları bir daha yapmamak için ona bakıyorum. Ablam benim için rol model, izinden gidebileceğim biri. Annem, babam, ablam atıcı. Başarılı bir atıcı olmak, ailemin izinden gitmek istiyorum." dedi.

Rekortmen abla Ecrin İzla ile yurt dışında başarılar hedefliyor

Abla Elif Berfin Altun ise anne ve babasını örnek alarak 9 yıl önce başladığı atıcılıkta Türkiye'de 30 şampiyonluk ede ettiğini, 20 kez de Türkiye rekoru kırdığını anlattı.

Avrupa müsabakalarında da 3 kez Avrupa rekoru kırıp, 5 madalya kazandığını anlatan Elif Berfin, milli takım bünyesinde 6 yıldır yarışmalara katılmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Elif Berfin, kardeşi Ecrin İzla'nın da izinden gitmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, birlikte çalışıp, idman yaptıklarını, Türkiye'yi yurt dışında birlikte temsil etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ecrin İzla'nın önünde çok uzun bir süreç olduğuna işaret eden Elif Berfin, ablası olarak onu hep desteklediğini, her zaman onun yanında olduğunu ifade etti.

Elif Berfin, "Umarım kardeşim ilerleyen zamanlarda daha büyük başarılar elde eder. Temennimiz iki kardeş olarak ülkemizi yurt dışında temsil etmek, elde edeceğimiz madalya ve rekorlarla ülkemizi gururlandırmak." diye konuştu.

"Atıcı aileye yeni bir şampiyon geldi"

Anne Nedret Altun da 15 yıllık spor yaşamında Türkiye derecelerinin bulunduğunu, 15 yıllık antrenörlük hayatında ise Türkiye'de çeşitli dereceler elde eden birçok sporcu yetiştirdiğini belirtti.

Kızlarının da bu sporcular arasında yer aldığını anlatan Altun, şunları söyledi:

"Ecrin İzla da poligonda doğdu, poligonda büyüdü. O da ablası gibi farklı branşlar deneyerek en son atıcılıkta karar kıldı. Türkiye şampiyonu oldu. Daha yolun başında ama hevesli. Dikkatli şekilde antrenman yapıyor, bu konuda yetenekli. İnşallah ablası gibi bizi Avrupa ve dünyada gururlandırır. Atıcı aileye yeni bir şampiyon geldi. Hevesliyiz, gururluyuz, mutluyuz. İki kızım da bu branşta hem aktif sporculuk yapıyor hem de madalya kazanıyorlar. Emeklerimizin karşılığı fazlasıyla veriyorlar. Var güçleri ile çalışıyorlar, antrenmanları sıkı yapıyorlar. Boynuz kulağı geçer derler. Ablası bizleri çok çok gururlandırıp geçti, inşallah darısı kardeşinin başına."

Türkiye Atıcılık Federasyonu Mardin İl Temsilcisi de olan baba Hakan Altun ise milli sporcu ve antrenör ebeveyn olarak sürekli sporla büyüyen kızlarının başarıları ile gurur duyduklarını belirtti.

Altun, Ecrin İzla'nın da ablası gibi önemli başarılar elde edeceğine inandıklarını anlatarak, "İzla'nın rol modeli oldukça iyi. Avrupa rekortmeni bir rol modelimiz var. Onunla beraber çalışıyorlar. Şu an iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.