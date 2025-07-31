Ece Akgün, Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarını 5 madalyayla tamamlayan milli sporcu Ece Akgün (17), başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Ece Akgün, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve farklı dereceler kazandı.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeye ara veren genç sporcu, daha sonra serbest dalış branşına geçmeye karar verdi.

Bir yıl önce antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başlayan, zamanla kendisini geliştiren Ece Akgün, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'ne katıldı.

Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde altın ve gümüş madalya elde eden sporcu, milli takıma girmeye hak kazandı.

Ece Akgün, geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Milli sporcu, genç kadınlar statik apnea (STA) disiplininde dünya şampiyonluğuna ulaştı, ayrıca birer gümüş ve bronz madalyanın da sahibi oldu.

İlk defa katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya elde eden Ece Akgün, her zaman kürsüde yer alarak, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ece Akgün, AA muhabirine, serbest dalışta daha güzel başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Serbest dalışta bir yıllık bir tecrübesi olduğunu ifade eden milli sporcu, "Öncesinde 12 senelik bir yüzme kariyerim vardı. Yüzme kariyerim boyunca birçok Türkiye derecesi, şampiyonluk kazandım. Sonrasında geçirdiğim bir sakatlık sonucunda yüzmeyi bırakmak zorunda kaldım. Antrenörümün de yönlendirmesiyle serbest dalışla tanıştım." dedi.

Ece Akgün, serbest dalışta Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ederek ülkesine güzel dereceler kazandırmak istediğini aktardı.

Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten Ece Akgün, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandım. Sonra Yunanistan'a Dünya Şampiyonası'na gittim. İlk milli takım deneyimimdi. İlk senemde böyle bir başarı elde ettiğim için kendimle çok gurur duyuyorum. Statik apnea kategorisinde dünya şampiyonluğu, paletsiz kategorisinde ikincilik ve çift palette dünya üçüncülüğü elde ederek İstiklal Marşı'mızı okuttum. Küçüklük hayalimdi, o yüzden çok gurur duyuyorum. Daha yeni olduğum için açıkçası bu kadar büyük bir dereceyi beklemiyordum. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum, çok duygulandım. Ayrıca üstümüzdeki ay yıldızı formanın da heyecanı, öz güveni başkaydı. Devam ederek gelecek yıllarda da bu sporda başarıları elde etmek istiyorum."

Milli takım antrenörü Sertan Aydın ise Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nın Türkiye için çok iyi geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin organizasyonda 14 madalya kazandığını aktaran Aydın, "Sporcularımız ülkemizi çok iyi temsil etti. Ece de ilk defa katılmasına rağmen bizi gururlandırdı. Biri dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 3 madalya kazandı. İlk defa katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmesi umut vericiydi. Başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.