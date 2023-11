Milli takımın en sansasyonel ismi Ebrar Kararkurt'tan mest eden dövme

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt, Kaliningraf'da gittiği bir dövmeciden görüntülerini yayınladı. İki dövme yaptıran milli yıldızın Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan dövmesi büyük beğeni topladı.

"PİŞMANLIK OLMADAN YAŞA"

Ebrar Karakurt, Atatürk imzası dışında bir de hayat mottolarından olan Vivere senza rimipianti (Pişmanlık olmadan yaşa) sözünü koluna dövme yaptırdı.

"SEN HER ZAMAN KALBİMİZDE VAR OLACAKSIN ATA'M"

Milli voleybolcu son olarak 10 Kasım'da paylaştığı mesajda, "Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır... Biz her zaman izinde olacağız ve sen her zaman kalbimizde var olacaksın Ata'm... Bizimki sevgi duruşu." ifadelerini kullanmıştı.

Ebrar Karakurt'un dövmeleri: