Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar "Geleceği görmüş" diyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un çocukluk yıllarında Küçük Kız Milli Takımı'ndayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Karakurt'un Sırbistan ile ilgili paylaşımı, "Geleceği görmüş" yorumlarına neden oldu.
Milli takımın gururu Ebrar Karakurt'un henüz çocukken ve Küçük Kız Milli Takımı'ndayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
SIRBİSTAN PAYLAŞIMI BOMBA
Sosyal medyada bir kullanıcı, Ebrar'ın eski hesabını bulduğunu söyleyerek paylaşımları tek tek sıraladı. Ebrar'ın özellikle de Sırbistan paylaşımı, "Geleceği görmüş" dedirtti.
İşte Ebrar'ın o paylaşımları;
Kaynak: Haberler.com / Spor