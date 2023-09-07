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Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar "Geleceği görmüş" diyor

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un çocukluk yıllarında Küçük Kız Milli Takımı'ndayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Karakurt'un Sırbistan ile ilgili paylaşımı, "Geleceği görmüş" yorumlarına neden oldu.

Milli takımın gururu Ebrar Karakurt'un henüz çocukken ve Küçük Kız Milli Takımı'ndayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

SIRBİSTAN PAYLAŞIMI BOMBA

Sosyal medyada bir kullanıcı, Ebrar'ın eski hesabını bulduğunu söyleyerek paylaşımları tek tek sıraladı. Ebrar'ın özellikle de Sırbistan paylaşımı, "Geleceği görmüş" dedirtti.

Ebrar Karakurt'un eski hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar 'Geleceği görmüş diyor'

İşte Ebrar'ın o paylaşımları;

Ebrar Karakurt'un eski hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar 'Geleceği görmüş diyor'

Ebrar Karakurt'un eski hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar 'Geleceği görmüş diyor'

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ebrar Karakurt Spor Haberler

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