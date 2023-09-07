Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımına bakanlar "Geleceği görmüş" diyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un çocukluk yıllarında Küçük Kız Milli Takımı'ndayken yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Karakurt'un Sırbistan ile ilgili paylaşımı, "Geleceği görmüş" yorumlarına neden oldu.