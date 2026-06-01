Haberler

Ebrar Acar'dan Avrupa'da gümüş madalya

Ebrar Acar'dan Avrupa'da gümüş madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen Taekwondo Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda Elazığ Telekom Spor Kulübü sporcusu Ebrar Acar, genç bayanlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı.

Taekwondo Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda, Elazığ Telekom Spor Kulübü sporcusu Ebrar Acar, 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Taekwondo Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda ülkeyi başarıyla temsil eden Elazığ Telekom Spor Kulübü sporcusu Ebrar Acar, Genç Bayanlar 68 kilogram kategorisinde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa'nın en başarılı genç taekwondocularını bir araya getiren organizasyonda üstün performans sergileyen milli sporcu Ebrar Acar, zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasında da büyük mücadele ortaya koyan başarılı sporcu, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak hem Elazığ'a hem de Türkiye'ye önemli bir gurur yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan sporcumuz Ebrar Acar'ı yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli başarıda emeği bulunan ailesine, antrenörlerine ve Elazığ Telekom Spor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor; sporcumuzun gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Elazığ'ın spor alanındaki yükselişine katkı sağlayan tüm sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici sessizliğini bozdu
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler