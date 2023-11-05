E.Y. Sivasspor ve Y. Adana Demirspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında E.Y. Sivasspor ile Y. Adana Demirspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında E.Y. Sivasspor sahasında karşılaştığı Y. Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Belhanda'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde defansa çarpan topu alan Stambouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
52. dakikada Saiz'in ceza yayına yakın bir noktadan yaptığı ortada ceza sahası içinde Alaaddin Okumuş dokundu, top az farkla dışarı çıktı.
66. dakikada Alaaddin Okumuş'un kale önüne ortaladığı topu Koita tamamlamak istedi, top kaleci Ercan Özbir'de kaldı.
71. dakikada Koita, rakibin hatalı pasından kazandığı topla kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın vuruşanda Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
79. dakikada Koita'nın ortasında topu alan Ronrigues'in meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
E.Y. Sivasspor: Ali Şaşal, Appindagoye, Caner Osmanpaşa, Burak Kapacak (Alaattin Okumuş dk. 29), Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Kvet dk. 88), Barrow (Ronrigues dk. 43), Koita (Manaj dk. 88)
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Abdulkadir Parmak,, N'jie, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya
Teknik Direktör: Servet Çetin
Y. Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Abdulsamet Burak (Gravillon dk.69), İsmail Çokçalış (Dorukan Toköz dk. 46), Rodrigues, Stambouli, N'diaye, Yusuf Erdoğan (Yusuf Sarı dk. 69), Belhanda, Zeneli (Balotelli dk. 46), Niang (Yusuf Barasi dk. 89)
Yedekler: Magomedaliyev, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan,, Akintola, Michut
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Goller: Koita (dk. 10) (Sivasspor), Stambouli (dk. 57) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Servet Çetin, Kvet (Sivasspor), Yunus Erdoğan, Serkan Damla, Dorukhan Tököz, Belhanda (Adana Demirspor) - SİVAS