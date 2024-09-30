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Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti

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beIN Sports'taki Trio ekibi, Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki Edin Dzeko'nun yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Yorumcuların hepsi hakemin hata yaptığını ve pozisyonun penaltı olması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Beın Trio ekibi, dün akşam oynanan ve büyük heyecana sahne olan Antalyaspor- Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

DZEKO'YA YAPILAN HAREKET PENALTI MI?

6. dakikada Edin Dzeko'nun yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti.

İşte o yorumlar;

Deniz Çoban: Hakem elle oynama kararı verdi. Veysel açık ve çok net Dzeko'nun ayağına darbede bulunuyor, destek ayağını bozuyor. Çok açık bir penaltı. İspatlanabilir bir ihlal. Penaltı verilmesi, VAR'ın devreye girmesi, Veysel'e sarı kart gösterilmesi gerekiyordu.

Bahattin Duran: Veysel'in yaptığı hareket, çok net penaltı. Veysel'in bir eli var Dzeko'nun sırt bölgesinde, kalçasıyla da kalçaya temas var. Buradan dolayı penaltı düşünülebilir. Veysel sağ ayağıyla pozisyon alan Dzeko'nun sol ayak bileğine çok net vuruyor. Bu vuruş Dzeko'da çok net etki bırakıyor ve ayak darbesiyle düşüyor. Ayak darbesinden dolayı penaltı. Bu kanıtlanabilir, bu çok net kanıt. VAR müdahalesi olmalı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmeli ancak önce hakem de görecek. Hakem eğildi izledi. Hakem görmüyorsa da çok net kanıt var, bu kanıtla birlikte VAR olsam penaltı için hakemi izlemeye davet ederdim.

Bülent Yıldırım: Hücum oyuncusu ayağı oraya koyup teması aldı falan yok. Defansif oyuncunun hamlesine bakılır. Dzeko istediği gibi konumlanma hakkına sahip. Veysel'in aşağıdan yaptığı hamle krampona, bileğe geliyor. Onu gördük, tartışacak bir şey yok. Net bir penaltı. Şahsi fikrim hakem yukarıdaki şarjı değerlendirirken bunun normal ikili mücadele olduğunu düşündü. Çok net ayağa müdahale, çok net penaltı, çok net VAR müdahalesi daha doğru olurdu.

İşte o pozisyon;

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Fatih Akagündüz:

Fenerbahçeliyim ama bu kötü futbolla hiç bir şey olmaz. Bu penaltıların peşine düşmek yerine adam gibi oynayın. Artık maçları takip bile etmek istemiyorum.

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no NAME:

turkıyede garıp seyler oluyor ama garıp seyler hep fenerin lehine... .gecen hafta alınan penaltı vara gıtmedı verılmeyen penaltıda var a gidilmedi gs kasımpasa macında nedense VAR a gidildi komik seler sizi son 4 senedir iyice alıstınız işiniz gücünüz algı

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sedat :

Buna penaltı değil diyen ya futboldan hiç anlamıyordur ya da gslidir.

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Hasan Kastamonulu:

Algıbahçe işbaşında. Her sene penaltı şampiyonu bu sene de olacak. Penaltılar kalksa yapılan yerden oynansa vay hallerine o zaman.

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GAGS:

hakem başlama düdüğünü 1 milisaniye kısa çaldığı için febeye penaltı verilmeliydi, kimse bunu konuşmuyor, var uyuyor, yorumcular nerede, nerede erman, nerede a.çakar, nerede s.akın başka febe yok uyanın kendinize gelin.. :D

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MUSTAFA ALİ_5635:

HAKEM DE CİHAN AYDIN.........

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