Düzcespor, Karaman FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor, Karaman FK maçının hazırlıklarını Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenmanda ısınma hareketleri, interval koşuları ve teknik çalışmalar yapıldı. Ana bölümde ise 11'e 11 çift kale oyun oynandı.

DÜZCE(İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzcespor, Karaman FK maçının hazırlıklarını Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Düzce Cam Düzcespor, ligin dördüncü haftasında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Adnan Şentürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı lacivertli ekip ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra ise interval koşular yapıldı. Sonrasında 5'e 2 top kapma oynandı. Devam eden bölümde teknik çalışmalar üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde 2x15 dakika 11'e 11 çift kale oyun oynandı. - DÜZCE