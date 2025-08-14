Düzceli Sporcular Kuraş Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Kuraş Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Düzceli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Feran Melih Akdoğan birinci, Esma Nur Yalçın ikinci oldu.

DÜZCE(İHA) – Sinop'ta yapılan Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 madalya kazandı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya antrenörler Nermin Alayıldız, Hakan Aydinç ve Ozan Ay eşliğinde katılan Düzceli sporcular, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Sporculardan Feran Melih Akdoğan birinci, Esma Nur Yalçın ikinci, Ahmet Kurt, Miray Zeynep Sezgin, Livanur Yanmaz, Öykü Naz Ünver, İbrahim Eren Ayyıldı ve Ecem Şahin üçüncü, Zümra Aslantürk ise beşinci olarak şampiyonayı tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.