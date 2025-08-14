Düzceli Sporcular Kuraş Şampiyonasında 8 Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Sinop'ta yapılan Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 madalya kazandı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya antrenörler Nermin Alayıldız, Hakan Aydinç ve Ozan Ay eşliğinde katılan Düzceli sporcular, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Sporculardan Feran Melih Akdoğan birinci, Esma Nur Yalçın ikinci, Ahmet Kurt, Miray Zeynep Sezgin, Livanur Yanmaz, Öykü Naz Ünver, İbrahim Eren Ayyıldı ve Ecem Şahin üçüncü, Zümra Aslantürk ise beşinci olarak şampiyonayı tamamladı. - DÜZCE