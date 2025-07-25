Düzceli Karateciler Türkiye Şampiyonasında Madalya Kazandı

Düzceli Karateciler Türkiye Şampiyonasında Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'li minik karateciler, Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak şehrin gururu oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzceli karateciler Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Çorlu 100. Yıl Spor Salonunda merhum Ahmet Önel'in kızı Asya Önel anısına düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonasında Düzceli sporcular Cemre Asel Çavuş Kumite 36 kg'da Türkiye ikincisi ve Yaren Yıldırım Kumite 40 kg'da Türkiye üçüncüsü olarak 1 gümüş ve 1 bronz madalyayı Düzce'ye kazandırdı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, minik sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.