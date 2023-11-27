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Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor etkinliği Dipsizgöl Köyü'nde gerçekleştirildi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor' etkinliği, Dipsizgöl Köyü'nde gerçekleştirildi. Katılımcılara kahvaltı ikramı yapıldı ve etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve gelenek haline gelen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" da gençler bu hafta Dipsizgöl Köyü'nde yürüdü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı Spor Akademisi faaliyetlerinden olan "Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" bu haftada Dipsizgöl Köyü'nde bulunan yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sonunda ise katılımcılar Üniversite topluluk öğrencileri ve gönüllü gençlere kahvaltı ikramı yapıldı. Yürüyüş, birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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