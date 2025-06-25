Düzce U12 Basketbol Yerel Ligi Müsabakaları Tamamlandı

Düzce U12 Basketbol Yerel Ligi Müsabakaları Tamamlandı
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Düzce U12 Erkekler Basketbol Yerel Ligi, 2–24 Haziran 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi. Düzce Akademi A birinci, Bolu Maraton Spor A ikinci, Düzce Gelişim Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Düzce U12 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakaları, 2–24 Haziran 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı.

Çekişmeli ve centilmence geçen müsabakalar sonunda; birinci Düzce Akademi A, ikinci Bolu Maraton Spor A ve üçüncü Düzce Gelişim Spor Kulübü ligi ilk üç sırada tamamlayan takımlar oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporculara, antrenörlerine ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür etti başarılarının devamını dileyerek Yerel lig, genç sporcularımızın gelişimi açısından önemli bir adım" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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