Düzce Taekwondo Kız Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Finallere Katılma Hakkı Kazandı
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Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında Düzce Taekwondo Kız takımı üçüncü olarak finallere katılma hakkı kazandı. Amasya'da yapılan müsabakalarda sporcularımızdan Öykü Yaman ve Leyla Özkan şampiyon oldu. Takımımız, 20 Ağustos 2023 tarihinde Sinop'ta yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.
DÜZCE(İHA) – Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında Düzce Taekwondo Kız takımı üçüncü olarak finallere katılma hakkı kazandı.
Amasya'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Final müsabakalarına antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzce kız takımımız üçüncü oldu. Sporculardan Öykü Yaman şampiyon, Leyla Özkan şampiyon, Ali Boran Gökçe ikinci, Tuğra Oylu ikinci, M. Aras Yılmaz üçüncü, İlminur Meydan üçüncü ve Melike Acar üçüncü oldu.
Düzce Taekwondo kız takımımız 20 Ağustos 2023 tarihinde Sinop ilinde yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. - DÜZCE