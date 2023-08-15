Düzce Taekwondo Kız Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Finallere Katılma Hakkı Kazandı

Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında Düzce Taekwondo Kız takımı üçüncü olarak finallere katılma hakkı kazandı. Amasya'da yapılan müsabakalarda sporcularımızdan Öykü Yaman ve Leyla Özkan şampiyon oldu. Takımımız, 20 Ağustos 2023 tarihinde Sinop'ta yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.