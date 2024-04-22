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Düzce'den Tenis Şampiyonluğu

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Düzce'yi temsil eden Muhammet Eren Çavuş ve Hüseyin Tuna Çavuş'dan oluşan Kasım Aktaş Ortaokulu, Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonasında birinci oldu.

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Muhammet Eren Çavuş ve Hüseyin Tuna Çavuş'dan oluşan Kasım Aktaş Ortaokulu Yıldızlar Erkek Kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği müsabakalarına Düzce ev sahipliği yaptı. 28 takım toplamda 84 sporcu katıldığı Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu, Düzce Tenis Kulübü Tenis Kortu ve Düzce Üniversitesi Tenis Kortunda yapıldı.

Şampiyonada Düzce'yi temsil eden Muhammet Eren Çavuş ve Hüseyin Tuna Çavuş'dan oluşan Kasım Aktaş Ortaokulu Yıldızlar Erkek Kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Özel İzmir Bilfen Ortaokulu ikinci, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu üçüncü, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldızlar Kızlarda Özel Ümraniye Modern Bilimler Akademisi Ortaokulu birinci, Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulu ikinci, Özel Bahçeşehir Koleji Çamlıca Ortaokulu üçüncü ve Mecdude Başakıncı Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammet Eren Türkiye Düzce Tenis Spor Spor Güncel Haberler

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