Düzce'de Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için hazırlıklar sürüyor

Düzce'de yapılacak olan Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı yapıldı. Koşu 10 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Düzce'nin tarihi tüm Türkiye'ye tanıtılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 10 Haziran'da yapılacak olan tarihin doğa ile bütünleşmesine şahitlik olunacak Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı yapıldı.

Düzce Valiliği, Düzce ve Çilimli Belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu için hazırlıklarını sürdürüyor. 10 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinlikle Düzce'nin tarihi tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Koşucular adeta tarihin doğa ile bütünleşmesine şahit olacak.

İpekyolu koşusu 20 kilometre, su kemeri koşusu 13 kilometre ve atlı kapı koşusu 5 kilometre olacak. İpekyolu ve su kemeri koşuları 18 – 34 normal ve 35-39\40-44\45+ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Atlı kapı koşusuna ise sadece 2005-2006-2007-2008 doğumlu sporcular katılabilecek.

Atlı Kapı koşusunda koşucular Prusias Ad Hypium Antik Kentin giriş kapısı olan Atlı Kapıdan başlayarak, Konuralp trekking güzergahına bağlanacak. Doğa ile dans eşliğinde geçecek olan koşu Roma Köprüsüne bağlanarak, Antik Tiyatro önünde son bulacak.

Su kemeri koşusunda koşucular Prusias Ad Hypium antik kentin giriş kapısı olan Atlı Kapıdan başlayarak, Konuralp trekking güzergahına bağlanacaklar. Ketenciler Köyü'nden geçerek Kemerkasım Köyü'ne ulaşacak olan sporcular, M.S. 3. Yüzyılda yapılan Su Kemerlerinin tarihi dokusunda kendilerini bulacaklar. 10. kilometrede Düzce Üniversitesine bağlanacak olan yarış, Antik Tiyatro önünde son bulacak.

Antik Tiyatro koşusunda koşucular Prusias Ad Hypium antik kentin giriş kapısı olan Atlı Kapıdan başlayarak, Konuralp trekking güzergahına bağlanacaklar. Kısa bir karayolu bağlantısının ardından Çilimli güzergahına sapacak olan yol, Konur Alp Gazi'nin Bizans ile yaptığı savaş meydanı olan Uzunca Bel'i (Çilimli) de içine alacak bir parkur olacak. Dönüş güzergahında Roma Köprüsünden geçilerek, yarış Antik Tiyatro önünde son bulacak.

Yarışlara son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirlendi. - DÜZCE