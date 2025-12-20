Haberler

Hentbolda şampiyonlar belli oldu
Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Hentbol Gençler Grup müsabakaları sona erdi. 16 takımın katıldığı şampiyonada erkeklerde Bolu, Kocaeli ve Zonguldak; kızlarda ise Eskişehir, Düzce ve Kütahya birinci oldu.

Düzce'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Hentbol gençler grup müsabakaları sona erdi.

Düzce'de Okul Sporları Hentbol Gençler Grup müsabakaları tamamlandı. 16-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada kızlar kategorisinde 7, erkekler kategorisinde ise 9 olmak üzere toplam 16 takım katılım sağladı. 4 gün boyunca süren çekişmeli mücadelelerin ardından dereceye giren takımlar belli oldu.

Erkekler kategorisinde grup birincileri Bolu Özel İmza Lisesi(A), Kocaeli Körfez Anadolu Lisesi(A) ve Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(A) oldu.

Kızlarda ise grup birincileri Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi(A), Düzce Spor Lisesi (A), Kütahya Spor Lisesi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini, Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

