Düşme hattındaki 8 puanlı Bucaspor 1928, deplasmanda Gemlik Sümerbey ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattındaki Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Gemlik Sümerbey ile karşılaşacak. Son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 8 puanlı İzmir ekibi, 25 puanla 3. sıradaki Bursa temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 2-1 mağlup olan düşme hattındaki Bucaspor 1928 yarın deplasmanda zirve yarışı veren Gemlik Sümerbey ile kozlarını paylaşacak. Gemlik Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 13'üncü hafta maçını Taner Tuncer yönetecek. Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan 8 puanlı İzmir temsilcisi, 25 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Bursa ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Bucaspor'da sarı kart cezalısı Muzaffer Buğra Hotur forma giyemeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı