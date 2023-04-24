Düşme hattı alev alev! Galibiyeti unutan Başakşehir'den Giresun'da gol şov

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında düşme hattında yer alan Giresunspor, sahasında Başakşehir'e 4-2'li mağlup oldu.

İLK YARI 4-0

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan konuk ekip ilk yarıda rakibini adeta topa tuttu. Başakşehir, soyunma odasına 4 farklı üsütünlükle gitti. Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35'te Adnan Januzaj ile 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo attı. Giresunspor'un golleri 63 ve 90'da Borja Sainz'dan geldi.

KALECİ SAHAYA ÇIKMADI

Ev sahibi Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, 2'inci golde yaptığı hata nedeniyle taraftardan ıslık yedi. Onurcan, ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi ve kaleye Ferhat Kaplan geçti.