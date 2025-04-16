Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Kadıköy'den duyulsun

Sarı-kırmızılı kulübü nisan ayı Olağan Divan Kurulu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Başkan Dursun Özbek şampiyonluk için çekiştikleri ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye tepki gösterdi.

Özbek'in açıklamaları şöyle;

"FLORYA'YI BIRAKIYORUZ"

Artık Florya'yı bırakıyoruz. Florya'dan Kemerburgaz'a kısmen taşındık. Taşınma işi A Takımımız için bitti. Riva'daki inşaat faaliyetlerimiz, müteahhitin değişmesiyle akamete uğramıştı. Yeni formatıyla, çok önemsediğim inşai faaliyetler başladı. Sözleşmeler yeniden yapıldı. Sizler de sevineceksiniz, Galatasaray çok önemli mali getiriye sahip olacak.

KADIKÖY'DEN DUYULSUN

Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp adını finale yazdıracaklarından eminim. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız, yarın akşam üçüncülük maçına çıkacak. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız ise şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır.

MAYISLAR BİZİMDİR

Futbol takımımız şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kupa yarışında da yoluna devam ediyor. Camiamızın sevdiği "Mayıslar bizimdir" mottosu var. Çok bir şey kalmadı. Bu mottoya layık olacağız.

Galatasaray, yaratılmak istenen gergin ortamlara rağmen sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyor. Galatasaray, bir şampiyonluk kazanmak için toplumu geren ve kardeşi kardeşi kırdırmaya çalışan bir camia olmamış ve olmayacaktır. Sonuna kadar hak ettiği, sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı, tarafsız herkesten takdir görmüştür. Bu yüzden Galatasaray'ın başarıları Türk insanına, mutluluk ve huzur verir. Kopenhag'da aldığımız UEFA Kupası, bunun en büyük göstergesidir. Hangi takımın taraftarı olursa olsun o günkü sevinci bir hatırlayalım. Ülkemizin mutluluğunu, ülkemiz insanlarının nasıl sevindiğini hafızalarımızda bir tazeleyelim.

SAHADA BİZİ GEÇMEYE ÇALIŞIN

Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum. Bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf şampiyonluk için yaratmak istediğiniz ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanma uğruna yaptığınız sorunlu ahlaki hareketlerden vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerinize getirin. Sahaya dönün. Orada kazanmaya ve bizi orada geçmeye çalışın.

25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyor, tüm Galatasaraylıları cuma günü Bodrum maçına bekliyorum.

"Ortada bir vaka var. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ'ye 5 milyar civarında borçlu. Bu bizim borcumuz. Bu borcun nereden geldiğini, bu seviyeye çıktığını analiz edebiliriz. Buraya çıkan konuşmacılar, sanki bu borçtan ve borcun oluşundan hiç haberleri yokmuş, hiç dahilleri yokmuş gibi '5 milyar borcumuz var, nasıl ödeyeceğiz, nereden geldi' gibi konuşuyorlar, ki bunlar zamanında yöneticilik yapmış arkadaşlar. Bunun nereden kaynaklandığını dört dörtlük bilen arkadaşlar."

"Burada pesimist bir tablo çiziyor arkadaşlar, hiç öyle değil. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak hak etmiyoruz. Herkesin imrendiği bir kulüp haline gelmişiz. A'dan Z'ye herkes... Dün yine Galatasaray için bir kamu kurumunu ziyaret ettim. Onlarla bazı problemlerimiz hakkında konuştum. Beni tebrik etti. 'Tüm kulüpleri inceliyoruz, en muteber kulüp Galatasaray Spor Kulübü' dedi."

BORCUN BÜYÜK KISMINI ÖDEYECEĞİZ

"Altyapı tesisini de uzun vadeli kiralama suretiyle, Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye olan borcunun büyük bir kısmını ödemiş olacağız. Daha bunun gibi projeler üretmemiz lazım. Statik durursak hiçbir şey yapmazsak akşama kadar ağlarız. Ben ve arkadaşlarım sizin kadar endişe duyuyoruz. Böyle bir borç olmaması lazım. Burada konuşan arkadaşların, bu işi nasıl olduğunu en iyi bilen arkadaşlar olması lazım. Bu borç, bu yönetime fatura edilecek bir borç değil. Geçmişten beri gelen, biriken bir borç.

BAZI KULÜPLERİN GENEL KURULLARINI HATIRLIYORUM

"Bazı futbol kulüplerinin genel kurullarını hatırlıyorum. Üzülüyorum. Üzülüyorum. Yoruluyorum."

"Bir fon kurma fikrini biz getirdik. Projelerle ilgili fon kuracağız, buradan gelen paraların amatör sporlarda ve vadesi geçmiş borçlar için kullanılması yönünde yetki aldık. Size anlatırken, meslekleri itibarıyla bazı rakamlar üstünde deformasyon yapmak kolay. Onların deformasyonu sizin anında anlamanız kolay değil. 'Florya'yı sattık, para geldi, borç 500 milyon euro, para bitti Florya'nın parası oraya gitti, fona para kaldı mı', bakın arkadaşlar, Galatasaray Spor Kulübü derneği ve Sportif AŞ'yi konsolide düşününce durum şudur, biz faiz kanamasını durdurursak, sizlere devamlı anlatıyorum Bankalar Birliği konsorsiyumundan çıkalım dediğim olayı realize ettiğimiz gün, Galatasaray'ın ürettiği fon, parasal miktar faaliyetlerini hiç kimseye muhtaç olmadan ne derneğin parasına ne sportifin parasına kimsenin ihtiyacı olmadan yürütebilecek durumda. Bu kulübü biraz yönetmiş insanlar bunu çok rahat görür."

BİZİ DEMOTİVE ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

"Bizi demotive etmeye kimsenin hakkı yok. Elbette ki eleştirilere açığız, not ediyoruz ama diğer anlattığım konularla ilgili böyle yapılmamasını diliyorum. Yönetim kurulu olarak son derece sakin ve Galatasaray'a yakışır şekilde tenkitleri dinliyoruz, sizleri tatmin edecek cevapları vermeye çalışıyoruz. Lütfen bu durumu, Galatasaray'ın alışık olduğu toplantı etiğini deforme edecek harekette bulunmayalım. Zaman zaman bu tip şeylere muhatap oluyoruz ama bunun yayınlandığını düşünürseniz bu Galatasaray'a yakışmıyor."