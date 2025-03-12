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Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı

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Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Dursun Özbek, bu dev transfer hamlesi için talimat verdi. Galatasaray, Nijeryalı yıldız için yüksek bonservis bedelini toplamaya kararlı. Bu amaçla kulübe yeni bir sponsor getirilmesi ve paranın birlikte toplanması konusunda talimat verildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek, dev transfer hamlesi için talimatı verdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen seferberliği resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için astronomik bonservis bedelini toplamaya kararlı.

Takımı Icardi'nin yokluğunda şampiyonluk yarışında zirvede tutan, üstelik Arjantinli yıldızın yaz döneminde nasıl bir dönüş yapacağının belirsiz olduğu bir ortamda, kıymeti daha da artan Osimhen'i elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray, çözümü sponsorluk operasyonunda buldu.

BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Başkan Dursun Özbek, tüm kurmaylarına kulübe farklı bir sponsor getirmeleri ve bu parayı hep birlikte toplamaları konusunda talimat verdi.

TARAFTARLAR DA HAZIR

Diğer taraftan Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in bonservisi için kulübe her türlü katkıyı yapmaya hazır. Sadece sosyal medyadaki destek mesajlarıyla değil, maç çıkışlarında verilen röportajlarda da açıkça dile getirildiği gibi Sarı- Kırmızılılar bir an önce bir kampanya başlatılmasını istiyor. Yönetim süreci çözüme kavuşturmak üzere formül arayışına devam edecek. Bu arada Osimhen'le de oyuncunun kendi görüşü doğrultusunda temaslar sıcak tutulacak.

65 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Her ne kadar Napoli kesin olarak köprüleri attığı Osimhen'i bir an önce elden çıkarmaya sıcak baksa da devredeki tek kulüp Galatasaray değil. Hatırlanacağı üzere iki taraf arasındaki asıl sorun, Chelsea'nin 90 milyon Euro'luk teklifinin Napoli tarafından reddedilmesiyle başlamıştı. Yaz döneminde Osimhen'in serbest kalma bedeli 130 milyon Euro'ydu ve İtalyan kulübü bu paranın ödenmesini istiyordu.

Pazarlıklar sürerken Avrupa'da transfer dönemi kapanınca Osimhen Galatasaray'ın yolunu tutmuş, ancak kiralık kontratın imzalanmasından önce yıldız santrforun serbest kalma bedeli 75 milyon Euro'ya düşürülmüştü. İtalyan basınındaki iddialara göre bu bedel önümüzdeki yaz itibarıyla 65 milyon Euro olacak. Oyuncuyu kiralama bedeli ödemeden kadrosuna katan ve sadece 6 milyon Euro'luk maaşını karşılayan Galatasaray, astronomik bonservis bedelinin dışında senelik 10 milyon Euro maaş teklifi de yapacak.

Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHalit:

inşallah alırsınızda elinizde patlar. Yazık günah 65-17 milyon Türkiye de bir oyuncuya para ödemek insanlar yiyecek ekmek bulamazken.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

her kuruşuna değer kesinlikle alınmalı

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Hadi hayirlisi, olursa süper olur!

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

iki ay kara borsa olmadı yeni bir erzan fonu acar hallederler. hada olmadı bahis firmalarından alırlar ne olacak ki.

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Dilenin bence ancak bulursunuz o parayı

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Haber YorumlarıNuman İslamoğlu:

Paraya bak arkadaş tek bir oyuncuya bonservis 65-70 milyon kendisine senelik 15 milyon euro.kuru çevir 4 milyar tl bu takımlar paraları süpürmüyorsa bir yerlerden bir kayıp kaçak iş çeviriyorlar demektir. Bu takımların kazancı ne ki yıllık devlet bunlara neden vergi getirmiyor acaba..

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