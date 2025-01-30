Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gitti

Süper Lig devi Galatasaray'ın gündemine bu sefer bambaşka bir yıldız geldi. Sergen Yalçın'ın canlı yayında "Benim scoutlarımın transfer listesinde 1 numarada" dediği golcü için Dursun Özbek ve kurmaylarının atağa geçtiği öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün yakın bir zaman içerisinde Monaco'ya çıkarma yapmaya hazırlandığı belirtildi.

DURSUN ÖZBEK YOLA ÇIKTI

Icardı'nin sakatlığı Batshuayi'nin istikrarsız performansı sonrası Osimhen'in alternatifini arayan Galatasaray hakkında Fransa basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe gazetesinin haberine göre Cimbom, Monaco'nun Kamerun asıllı İsviçreli golcüsü Embolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübünden ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki Embolo için temasların sürdüğü belirtildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olan Embolo'yla İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Basel at yapısından yetiştikten sonra 2016'da 26 milyon euroya Schalke'ye imza atan Embolo daha sonra Gladbach ve 2022'den beri Monaco forması giyiyor. Sergen Yalçın'ın canlı yayında "Benim ekibimin en beğendiği golcülerden biri, o bizim transfer listemizde" dediği İsviçreli forvet dün gece İnter'e kaybedilen 3-0 maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Forvet transferini bir türlü bitiremeyen yönetime serzenişte bulunan Dursun Özbek'in Embolo için bir hayli istekli olduğu belirtilirken, başkanın en yakın süre içerisinde Monaco'ya çıkarma yapacağı iddia edildi.