Dursun Özbek müjdeyi verdi: Yakın zamanda alacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ'

Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetiyle camia olarak ekim ayına mutlu bir şekilde girdiklerini belirterek, "Futbol takımımız ekim ayına mutlu ve gururlu girmemizi sağladı. Liverpool maçında aldığımız galibiyeti hedeflediğimiz başarılara götürecek ateşi yakacağına inanıyoruz. Başta Okan Hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, futbolcularımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar için onların yanındayız. Birlikte hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız." dedi.

"ONAY BEKLİYORUZ"

Sportif başarılar için kulübü geleceğe taşıyacak projeler ürettiklerini anlatan Özbek, "Sportif başarılarımızın yanında kulübümüzü geleceğe taşımak için devam eden projelerimiz var. Projeler aralıksız devam etmektedir. Özellikle çok önemsediğim Aslantepe Vadisi projesinde salon sporlarına hizmet eden tesisimiz bulunuyor. Bunun için projemizi bitirmiştik. Onaylanmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletildi. Proje onayı için beklenen husus, yapılan planlarda bazı terklerin belediye namına yapılması lazım. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk. Bugün veya yarın encümenden onayını bekliyoruz. Projemizin onaylanması için önünde bir engel kalmayacak. Sarıyer Belediye Başkanımız olumlu konuştu. Sonra ruhsat çıkacak ve inşaata başlayacağız." sözlerini sarf etti.

"YAKIN ZAMANDA ALACAĞIZ"

Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın Kemerburgaz'daki tesislerde çalıştığını dile getirerek, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için iskan belgemizi yakın zamanda alacağız. Geçmişe baktığımız zaman yapılan yatırımlarda yasal prosedürler tamamlanmadan devam edildiği için sıkıntılar oldu. Yaptığımız tesislerin yasal süreçlerini tamamlamak için gayret gösteriyoruz." dedi.

GALATASARAY ADASI

Galatasaray Adası'ndaki yatırımların bittiğini aktaran Özbek, "Ada'da yatırımlarımızın büyük kısmı bitti. Havuzla ilgili çalışmalar var. Bazı desteklere ihtiyaç var. Onu da yaptıktan sonra Ada'yla ilgili bir şey kalmıyor. İskan belgesini de aldıktan sonra yasal tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

FLORYA'DAKİ ARSA VE MECİDİYEKÖY'DEKİ PROJE

Florya'daki arsayla ilgili üyeleri bilgilendiren Özbek, "İhaleyi kazanan Nivak firmasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Nivak firması da projeye çok önem veriyor. Bunun için uluslararası bir yarışma açtılar. Buradaki mimarinin çözülmesi için bu yarışmayı başlattılar. Dün bununla ilgili bir toplantıya katıldım. Zaman zaman bununla ilgili bilgilendirmede bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'deki projeye değinen Özbek, "Bu projede ufak tefek aksaklıklar oldu. Nisan ayına kadar buradaki proje bitecek. Satılmasını beklediğimiz ve daha satışa koymadığımız daireler var. Genel kurulumuzda onlarla ilgili bilgi vereceğim." dedi.