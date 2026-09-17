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Dursun Özbek: "İspanya Süper Kupası’nın, İstanbul’a katkısı büyük olacak"

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Dursun Özbek: 'İspanya Süper Kupası’nın, İstanbul’a katkısı büyük olacak'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2027 İspanya Süper Kupası’nın İstanbul’a katkısının büyük olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Hem İstanbul’un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul’u görme fırsatı bulacak" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a katkısının büyük olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Hem İstanbul'un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul'u görme fırsatı bulacak" dedi.

2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısı, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kupa finalinin 6 Şubat 2027'de Galatasaray'ın stadında oynanacağı açıklandı. Toplantıya katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İspanya'nın 4 büyük kulübünün oynayacağı yarı final ve final maçları İstanbul'da oynanacak. Final bizim stadımızda oynanacak. İstanbul'a katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hem İstanbul'un tanıtımında hem de turizm anlamında birçok seyirci İstanbul'u görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına geleceğinin hatırlatılması üzerine ise Özbek, "Hazırlanıyoruz, gayet güzel bir maç olacak. Herkesi de davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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