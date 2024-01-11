Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
Erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray, yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol Demirbay'ın sarı-kırmızılılardaki ilk golü oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA TEK GOL KEREM'DEN
Mücadelenin ilk yarısında tek gol yıldız futbolcu Kerem Demirbay'dan geldi. Yıldız futbolcu 45. dakikada ağları sarstı.
SİFTAH YAPTI
Sezon başında sarı-kırmızılılara imza atan Demirbay ilk defa bu maçta gol sevinci yaşadı.
İşte Kerem'in o golü;