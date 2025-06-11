Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yıllık verilere dayanarak dünyanın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Güncellenen listede Galatasaray, Fenerbahçe'nin hemen üstünde yer aldı. Listede Beşiktaş 123, Başakşehir 126, Trabzonspor ise 157. sırada yer aldı.

IFFHS, Haziran 2025 itibarıyla dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Yeni güncellenen sıralamada Galatasaray, Fenerbahçe'nin hemen üstünde kendisine yer buldu. Listede Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un sıralamaları da belli oldu.

Dünyanın en iyi takımları sıralaması şöyle:

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Inter

4- PSG [2 sıra yükseldi]

5- Arsenal [1 sıra geriledi]

6- Bayern Münih

7- Liverpool [2 sıra geriledi]

8- Aston Villa [4 sıra yükseldi]

9- Chelsea [8 sıra yükseldi]

10- Atletico Madrid [1 sıra yükseldi]

30- Galatasaray [10 sıra yükseldi] (Galatasaray ve Benfica 254'er puanla 30. sırada yer aldı)

32- Fenerbahçe [5 sıra geriledi] (Fenerbahçe, 253 puanla Benfica ve Galatasaray'ın hemen arkasından 32. sırada kaldı)

123- Beşiktaş [35 sıra geriledi]

126- Başakşehir [10 sıra geriledi]

157- Trabzonspor [29 sıra geriledi]

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Çok şükür 1. sırayı görmüş takımız ( 2000 yılı)

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