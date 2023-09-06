Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'i rezil eden kare! Tepkiler çığ gibi

Real Madrid'in Getafe'yi yendiği karşılaşmada 90+5. dakikada galibiyet golünü atan Bellingham, soyunma odasında büyük coşku yaşadı. O anlara ait videoda İngiliz yıldıza ayrılan bölmede Bellingham'ın isminin yanlış yazıldığı görüldü. Taraftarların tepki gösterdiği kare için futbolseverler, "Real Madrid rezil oldu" ve "Kimse bunu nasıl fark etmez" yorumlarında bulundu.

La Liga'da oynadığı 4 karşılaşmada 5 gol atan Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın soyunma odasındaki dolabında isminin yanlış yazılması olay oldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Real Madrid soyunma odasındaki dolabında Bellingham'ın adının "Bellimgham" olduğu görüldü. Yapılan yazım yanlışı sosyal medyada gündem olurken eflatun-beyazlılara gönül verenler, Bellingham'ın karşılaşmalarda takımı kurtardığı ancak kulüp tarafından isminin bile doğru yazılmadığı yorumlarında bulundu.,

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

Jude Bellingham, Dortmund'dan Real Madrid'e sezon başında 103 milyon euroya transfer oldu. Eflatun-beyazlılarla 4 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.