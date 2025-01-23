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Dünyada İlk Down Sendromlular Hado Takımı Kocaeli'de Kuruldu

Dünyada İlk Down Sendromlular Hado Takımı Kocaeli'de Kuruldu
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Japonya'dan dünyaya yayılan hado sporu, Kocaeli'de Down sendromlu bireyler için özel bir takım kurarak önemli bir ilke imzaladı. Takımın tanıtımı, 28 Ocak'ta geniş katılımla gerçekleşecek.

Japonya'da 2016 yılında doğan ve 3 yıl sonrasında Türkiye'ye giren, bilgisayar oyunu ile sporun birleştiği, yakan topa benzetilen hado branşında bir ilke imza atıldı. Dünyada ilk kez Kocaeli'de Down Sendromlular Hado Takımı kuruldu.

Kocaeli ili Başiskele ilçesinde yaklaşık üç ay önce kurulan ve dünyada ilk olduğu ifade edilen Down Sendromlular Hado Takımı kamuoyuna tanıtılacak. Başiskele İlçe Spor Müdürlüğü, Hado Akademi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği işbirliğinde düzenlenecek tanıtım; geniş protokol katılımıyla 28 Ocak Salı günü saat 14.00'te Başiskele İlçe Spor Müdürlüğü'nde yapılacak.

"Zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekliyor"

Down sendromlu bireylerin, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini kullanan, eğlenceli ve dinamik bir spor dalı olan hado aracılığıyla, spor ve teknoloji dünyasında yer edinmesini sağlayacak özel bir etkinlikle ilgili bilgi aktaran Hado Kocaeli İl Temsilcisi ve Hado Akademi kurucusu Uğur Karayiğit, "Bu spor dalı, down sendromlu bireylerin sporun içerisinde aktif olarak yer almalarını teşvik etmeyi, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu spor sayesinde özel bireyler, takım çalışması, strateji geliştirme ve teknolojiyi kullanma becerilerini de geliştiriyor. Lansmanımız, spor ve teknolojiye olan ilgiyi birleştirerek katılımcılara farklı bir deneyim sunacak" dedi.

Özel sporcular gösteri maçı yapacak

Herkesi lansmanda yanlarında olmaya ve özel bireyleri desteklemeye davet eden İl Temsilcisi Karayiğit, "Lasmanda takım üyeleri sahne alarak izleyicilere hadonun heyecan verici dünyasını tanıtacak ve sporun evrensel gücünü vurgulayacak. Başiskele İlçe Spor Müdürlüğü, HADO Akademi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Down sendromlu bireylerin hayatlarına dokunacak ve onlara sporla güçlenme fırsatı tanıyacak. Herkesi önemli günümüzde yanımızda olmaya ve bizleri desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız sonuç vermeye başladı"

Özel sporcularla yürütülen projeler kapsamında önemli ilerlemeler kaydettiklerini de belirten Uğur Karayiğit, "Hado Akademi olarak sporun sınırlarını genişletmeye ve herkes için erişilebilir kılmaya odaklanıyoruz. Özel sporcularımızla yürüttüğümüz bu projede, onların sadece fiziksel gelişimlerine değil, özgüvenlerini artırmalarına da katkıda bulunuyoruz. 3 aylık kısa sürede elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hado yalnızca spor değil, bireyler arasındaki iletişimi güçlendiren, dayanışmayı artıran bir platform. Özel sporcularımızın bu oyuna uyum sağlaması ve gösterdikleri azim, bizi her geçen gün daha da motive ediyor" cümlelerine yer verdi.

Milli takım Avrupa'da oldukça başarılı

2016 yılında Japonya'da ortaya çıkan Hado, 2019 yılında Türkiye'ye giriş yaptı. 2021 yılında Fransa'da gerçekleştirilen ilk Avrupa Şampiyonası'nı Türk Milli Takımı kazandı. 2022 yılında Avrupa ikinciliği elde eden ay-yıldızlılar, 2023 Hado Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi, geçen yıl ise 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Karşılaşma 80 saniye sürüyor

Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve bilekliği ile QR kodlu perdeler arasında belirli bir saha ölçüsü içerisinde oynanan hadoda amaç; 3'er kişiden oluşan 2 takımın oyun kuralları içinde rakibi vurmak ve aynı anda rakibin atışlarından kaçmak. Yakar topta oyun tek topla oynanırken hadoda sınırsız top atma hakkı bulunuyor. Hadoda 3'er kişiden oluşan takımların her karşılaşması 80 saniye sürüyor. En çok sayı alan takım da maçı kazanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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